Песков рассказал о претензиях Путина по строительству космодрома Восточный

Сегодня глава государства провел совещание с членами правительства, во время которого отметил, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет: воруют сотни миллионов.

"Профильной темой этого заседания была тема локализации. Речь идет о том, что очень крупные деньги, фактически несколько триллионов рублей, выделяются на закупку оборудования в рамках нацпроектов. И очень важно, чтобы вот эти деньги, которые выделяются государством, чтобы они в первую очередь все-таки шли на пользу именно нашей экономике, чтобы они не использовались как поддержка экономики иностранных государств. И там, где это возможно, чтобы, наоборот, эти средства способствовали налаживанию новых конкурентоспособных производств. Об этом говорил президент в своем выступлении", — объяснил Песков.

Он также уточнил, что во время строительства было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, по еще пяти уголовным продолжается расследование.

Строительство космодрома

Восточный — первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Предполагается, что он обеспечит независимый доступ страны в космос по всему спектру имеющихся задач.

Объект строится с 2012 года в Амурской области, в междуречье рек Зея и Большая Пера, в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров.

В этом году стало известно о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов. Уже совершено пять пусков.

Параллельно идет строительство второй и третьей очередей. Это стартовые комплексы для ракет "Ангара" (площадка 1А), а также для носителя "Иртыш" и сверхтяжелой ракеты.

На второй стадии возведения космодрома неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. Работы должны быть завершены в 2022 году, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023-м.