NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest

Издание подчеркивает, что 22 июня 1941 года четыре миллиона нацистских солдат мечтали увидеть кремлевские башни, а вместо этого они запустили целую цепь событий, которые до сих пор характеризуют сегодняшний мир.

Отмечается, что до вторжения фашистских захватчиков даже британские и американские эксперты не верили, что Москва сможет пережить гитлеровский блицкриг, однако в мае 1945 года именно Британия была сломлена, Франция — опустошена, а немцы наблюдали, как гусеницы советских танков поскрипывали по берлинским развалинам. Именно Россия, подчеркивает NI, подобно окровавленному, но все же победившему боксеру, продолжала стоять на ногах и стала сверхдержавой.

Однако, добавляет журнал, если бы не нападение Гитлера, Советский Союз никогда бы не заполучил власть над его "Европейской империей". Объединившиеся с Германией в "крестовом походе против большевизма" Румыния, Венгрия и Болгария были также разгромлены Красной Армией и впоследствии у них установилась коммунистическая власть. К коммунистическому блоку присоединились и освобожденные от нацистского режима Польша и Чехословакия.

Без вторжения фашистов, пишет издание, границы современной России также стали бы другими. Так, Восточная Пруссия, на бывшей территории которой ныне располагается российская Калининградская область, была бы частью Германии.