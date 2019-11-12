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РИА Новости

NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву

05:45 12.11.2019 (обновлено: 08:58 12.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
Издание подчеркивает, что 22 июня 1941 года четыре миллиона нацистских солдат мечтали увидеть кремлевские башни, а вместо этого они запустили целую цепь событий, которые до сих пор характеризуют сегодняшний мир.
Отмечается, что до вторжения фашистских захватчиков даже британские и американские эксперты не верили, что Москва сможет пережить гитлеровский блицкриг, однако в мае 1945 года именно Британия была сломлена, Франция — опустошена, а немцы наблюдали, как гусеницы советских танков поскрипывали по берлинским развалинам. Именно Россия, подчеркивает NI, подобно окровавленному, но все же победившему боксеру, продолжала стоять на ногах и стала сверхдержавой.
Однако, добавляет журнал, если бы не нападение Гитлера, Советский Союз никогда бы не заполучил власть над его "Европейской империей". Объединившиеся с Германией в "крестовом походе против большевизма" Румыния, Венгрия и Болгария были также разгромлены Красной Армией и впоследствии у них установилась коммунистическая власть. К коммунистическому блоку присоединились и освобожденные от нацистского режима Польша и Чехословакия.
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Без вторжения фашистов, пишет издание, границы современной России также стали бы другими. Так, Восточная Пруссия, на бывшей территории которой ныне располагается российская Калининградская область, была бы частью Германии.
В заключении автор статьи напоминает, что в 1939 году мир был многополярным, и множество стран в нем конкурировали за власть, однако к 1945 году были только две сверхдержавы: СССР и США, а другие претенденты были разбиты, захвачены или обессилены.
Изображение Статуи свободы на телефонной будке в Нью-Йорке
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РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРАдольф ГитлерВ мире
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