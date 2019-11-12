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РИА Новости

Добычу нефти в России назвали одной из самых дорогих в мире

05:37 12.11.2019 (обновлено: 11:12 12.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти в России
Добыча нефти в России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире. Соответствующее исследование опубликовано на ее сайте.
По данным Saudi Aramco, нефть российского происхождения находится в верхней части спектра — 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море. Дороже, чем в России, добыча нефти в Казахстане (на сухопутных и морских проектах), на сухопутных проектах в США, в Анголе и Таиланде (на офшорных проектах), в Азербайджане, Индии и Китае.
Самой низкой оказалась себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте — около 17 долларов за баррель, говорится в исследовании.
Отмечается, что рассчитывалась так называемая безубыточная цена нефти, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной.
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Как отмечает РБК, для России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги. Согласно данным Росстата, полная себестоимость российской нефти во втором квартале 2019 года составила 2508 рублей за баррель (31,9 доллара по среднему курсу квартала).
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РоссияЦены на нефтьSaudi AramcoРосстатРБК (медиагруппа)Саудовская АравияКитайСШАКазахстанЭкономика
Популярные комментарии
Это не добыча нефти у нас дорогая это Топ менеджеры нам так обходятся.
12 ноября, 05:53
с старый прапор
172523128
У нас ещё и 1км.дорог самые дорогие в мире.И не только.
12 ноября, 05:52
Олег Иванов
117526028
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