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РИА Новости

Моралес находится на борту самолета правительства Мексики

05:03 12.11.2019 (обновлено: 06:31 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес находится на борту правительственного самолета, который доставит его в Мексику.
"Эво Моралес уже в самолёте правительства Мексики, который обеспечит его безопасный перелёт в нашу страну", - написал Эбрард в Twitter.
Моралес ранее сообщил о том, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
04:48
Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияМексикаTwitterВ мире
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