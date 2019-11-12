Моралес находится на борту самолета правительства Мексики

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что подавший в отставку с поста президента Боливиинаходится на борту правительственного самолета, который доставит его в Мексику.

"Эво Моралес уже в самолёте правительства Мексики, который обеспечит его безопасный перелёт в нашу страну", - написал Эбрард в Twitter.

Моралес ранее сообщил о том, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.