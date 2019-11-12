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РИА Новости

Назван самый фотографируемый город России

03:31 12.11.2019 (обновлено: 08:58 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПара встречает закат в Санкт-Петербурге
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пара встречает закат в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург стал самым фотографируемым городом России, обогнав Москву на 10% по количеству снимков, показало проведенное сервисом "Облако Mail.ru" исследование, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
Рейтинг популярных среди пользователей сервиса достопримечательностей был составлен с помощью технологии компьютерного зрения.
"Исследование показало, что Москва проигрывает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом — северная столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10%. Самыми популярными местами в Питере стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови", — говорится в сообщении.
В Москве чаще всего фотографируют Красную площадь и Кремль, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ, мавзолей Ленина, Большой театр и музей-заповедник Царицыно.
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
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Популярными местами для фотографий в Калининграде стали Кафедральный собор, Рыбная деревня, Калининградский зоопарк, подводная лодка-музей "Б-413", Калининградский музей янтаря. В Казани самыми популярными достопримечательностями стали мечеть Кул-Шариф, Дворец землевладельцев, Храм всех религий и башня Сююмбике. Самыми фотографируемыми объектами в Самаре оказались бункер Сталина, музейно-выставочный центр "Самара Космическая" и стела "Ладья".
"В Нижнем Новгороде больше всего людей с фотоаппаратами и смартфонами можно встретить у Чкаловской лестницы, Нижегородского Кремля, Печерского Вознесенского монастыря и памятника Валерию Чкалову", — добавляется в исследовании.
Также в Ростове-на-Дону чаще всего фотографируют мозаику в подземных переходах, музей железнодорожной техники СКЖД под открытым небом и аквапарк H2O. В Воронеже популярностью пользуются корабль-музей "Гото Предестинация", Благовещенский кафедральный собор, парк "Алые паруса" и Воронежский заповедник.
Гости и жители Волгограда чаще всего снимают государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва", Мамаев курган и разрушенную мельницу Гергардта. В Перми, больше всего фотографируют арт-объект "Счастье не за горами" и музей истории Мотовилихинского завода. В Екатеринбурге запечатлевают мужской монастырь "Ганина Яма", смотровую площадку БЦ "Высоцкий", Храм на Крови и Свердловский областной краеведческий музей.
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В Новосибирске фотографируют городской зоопарк и музей истории западно-сибирской железной дороги. В Красноярске — государственный природный заповедник "Столбы" и фанпарк "Бобровый лог". Во Владивостоке самыми популярными достопримечательностями стали мост на остров Русский, Золотой мост, океанариум "Аквамир" и музей автомотостарины.
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ТуризмВалерий ЧкаловМотовилихинские заводыМоскваВладивостокРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургОбщество
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