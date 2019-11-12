Изменение климата может снова "сделать Россию великой", пишут СМИ

Автор Джонатан Якобсон считает, что на руку стране играет выгодное географическое положение. Примерно десять лет назад геологи выяснили, что 30 процентов мировых запасов природного газа и 13 процентов мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. По мере того как происходит таяние вечной мерзлоты в Арктике, эти запасы ресурсов становятся более доступными, в том числе для России.