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РИА Новости

Изменение климата может снова "сделать Россию великой", пишут СМИ

02:45 12.11.2019 (обновлено: 10:25 12.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ТиминЭксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере
Эксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.
Автор Джонатан Якобсон считает, что на руку стране играет выгодное географическое положение. Примерно десять лет назад геологи выяснили, что 30 процентов мировых запасов природного газа и 13 процентов мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. По мере того как происходит таяние вечной мерзлоты в Арктике, эти запасы ресурсов становятся более доступными, в том числе для России.
Кроме того, изменение климата делает перспективными торговые маршруты через Северный Ледовитый океан. Журналист подчеркивает, что наибольшую выгоду из этого извлекут те страны, у которых есть порты в Северном и Балтийском морях, — в первую очередь это Россия.
Ожидается, что, если арктические морские маршруты будут действовать в течение всего года, то две трети торговли, проходящей через Суэцкий канал, переместятся на новые маршруты транспортировки.
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Якобсон прогнозирует, что России удастся изменить карту глобальной торговли, характер которой долгое время определял Запад во главе с США.
Он добавляет, что страна также может извлечь выгоду из глобального потепления в виде роста объемов сельскохозяйственного производства из-за доступности земель для развития сельского хозяйства.
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9 октября, 15:45РИА Наука
Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян
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Северный Ледовитый океанБалтийское мореАрктикаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Всё правильно. Могу ещё добавить от себя то , что западные страны уже задыхаются летом от жары . Во Франции , в Испании , Греции , да и в других странах на юге Европы этим летом была жара 45 * и даже больше. Люди даже умирали . А вот в Сибири было комфортно тепло. А если будет потепление климата , то западная Европа станет пустыней Гоби , а наш Байкал будет даже лучше чем туристическая Па́льма-де-Мальо́рка . И даже возможно , на Байкале будут пальмы расти , а Сибирь превратится с субтропики с мандаринами и апельсинами. Так , что Россиянам о потеплении Климата беспокоится не стоит , а даже наоборот надо всё делать для того , чтобы климат скорее потеплел.
12 ноября, 03:02
Филя Ром
291610121
И конечно, изменения вызваны человеком? :) А то что одно извержение Ключевской сопки выкидывает углекислоты и пыли в атмосферу как все заводы мира за 10 лет - это тоже влияние человека?
12 ноября, 05:02
Михаил Глушко
4622018
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