Закон об амнистии в Донбассе "лежит где-то в столе", заявили в МИД Украины

"Закон об амнистии был принят украинскими депутатами, закон об амнистии не был передан (бывшему. — Прим. ред.) президенту на подпись. У нас по конституции нет возможности принять (закон. — Прим. ред.) депутатами, но не передать. Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут", — сказал Пристайко в эфире программы "Свобода слова".

Кроме того, минские договоренности предполагают другой порядок действий: сначала Украина должна обеспечить отвод войск (второй пункт договора) и принять закон об амнистии для участников конфликта на стороне самопровозглашенных республик (пятый пункт). Затем следует обеспечить освобождение и обмен заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех"; восстановить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями; изменить конституцию, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение; и, наконец, обсудить и согласовать с представителями ДНР и ЛНР вопросы о проведении местных выборов в рамках Трехсторонней контактной группы (12-й пункт документа).