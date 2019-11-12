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РИА Новости

Закон об амнистии в Донбассе "лежит где-то в столе", заявили в МИД Украины

01:57 12.11.2019 (обновлено: 10:10 12.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОполченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области
Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, не передали на подпись бывшему президенту Петру Порошенко, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Закон об амнистии был принят украинскими депутатами, закон об амнистии не был передан (бывшему. — Прим. ред.) президенту на подпись. У нас по конституции нет возможности принять (закон. — Прим. ред.) депутатами, но не передать. Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут", — сказал Пристайко в эфире программы "Свобода слова".

По словам Пристайко, таким образом депутаты прошлого созыва нарушили конституцию и переложили ответственность за амнистию в Донбассе на новую власть.
В середине октября в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках Минских соглашений и они вступят в силу после выборов в Донбассе. Однако представители Луганской народной республики обвинили власти Украины во лжи, отметив, что никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил.
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Кроме того, минские договоренности предполагают другой порядок действий: сначала Украина должна обеспечить отвод войск (второй пункт договора) и принять закон об амнистии для участников конфликта на стороне самопровозглашенных республик (пятый пункт). Затем следует обеспечить освобождение и обмен заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех"; восстановить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями; изменить конституцию, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение; и, наконец, обсудить и согласовать с представителями ДНР и ЛНР вопросы о проведении местных выборов в рамках Трехсторонней контактной группы (12-й пункт документа).
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
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