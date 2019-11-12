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РИА Новости

В Совфеде придумали, как "поделить" ребенка при разводе

01:56 12.11.2019 (обновлено: 11:16 12.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Родители понесут административную ответственность за запрет детям видеться с близкими родственниками или отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода. С такой инициативой выступил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет "Парламентская газета".
Согласно законопроекту, в подобных случаях отец, мать или другой законный представитель ребенка будет наказан штрафом до пяти тысяч рублей или арестом до пяти суток. Такую меру применят, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет предписание суда.
Поправки предлагается внести в статью 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Кутепов отметил, что подобные меры против нарушителей уже прописали в 2011 году в статье КоАП. Однако, по его мнению, эта норма почти не работает, поскольку ответственность наступает за повторное правонарушение, а в жизни такие действия носят длящийся характер.
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Он считает, что повышенная ответственность за неисполнение судебных решений по спорам, связанным с детьми, позволит эффективно наказывать нарушителей.
Как пишет издание, сенатор планирует направить проект на согласование в правительство 12 ноября.
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22 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Вместо загса — вторая жена. Как "оформляют" внебрачных детей
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Андрей КутеповСовет Федерации РФПравительство РФОбщество
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