В Совфеде придумали, как "поделить" ребенка при разводе

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Родители понесут административную ответственность за запрет детям видеться с близкими родственниками или отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода. С такой инициативой выступил глава Комитета Родители понесут административную ответственность за запрет детям видеться с близкими родственниками или отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода. С такой инициативой выступил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов , пишет "Парламентская газета"

Согласно законопроекту, в подобных случаях отец, мать или другой законный представитель ребенка будет наказан штрафом до пяти тысяч рублей или арестом до пяти суток. Такую меру применят, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет предписание суда.

Поправки предлагается внести в статью 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Кутепов отметил, что подобные меры против нарушителей уже прописали в 2011 году в статье КоАП. Однако, по его мнению, эта норма почти не работает, поскольку ответственность наступает за повторное правонарушение, а в жизни такие действия носят длящийся характер.

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Он считает, что повышенная ответственность за неисполнение судебных решений по спорам, связанным с детьми, позволит эффективно наказывать нарушителей.