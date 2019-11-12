СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два политических сторонника министра энергетики США Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине , передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.

По данным агентства, примерно через месяц после того, как Перри посетил инаугурацию главы Украины Владимира Зеленского, сторонники главы минэнерго получили контракт. Во время этого визита Перри передал новому украинскому президенту список лиц, которых он рекомендовал в качестве советников по энергетике. Одним из четырех человек был его сторонник Блейзер.

Как отмечает агентство, через неделю Блейзер и его партнер Крэнберг подали заявку на бурение нефти и газа в государственном месторождении Варвинское. Они предложили за контракт меньшую сумму, чем их конкурент. Агентство добавляет, что предпочтение было отдано их компании, так как правительственная комиссия решила, что у нее больше технического опыта и лучше финансовая поддержка. Контракт был заключен на 50 лет.

Блейзер заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что Перри не помогал его фирме получить сделку.

"Я считаю, что разговоры министра Перри с украинскими чиновниками, если они на самом деле были, не сыграли никакой роли в том, что Ukrainian Energy выиграла свой тендер", - заявил Блейзер.