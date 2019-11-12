МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в "нормандском формате"

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтобы Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Ранее Пристайко заявил, что есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц в нормандском формате.
"Мы надеемся, что нам удастся провести эти переговоры таким образом, чтобы мы не только выжили, но и чтобы мы могли развиваться дальше", — сказал Пристайко в эфире программы "Свобода слова".
При этом он напомнил, что из-за конфликта на востоке развитие украинской экономики сдерживается, а экспортный потенциал страны снижен.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в нормандском формате до конца года, пока еще остается много вопросов — "этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.