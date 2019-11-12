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РИА Новости

МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в "нормандском формате"

00:55 12.11.2019 (обновлено: 12:40 12.11.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтобы Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Ранее Пристайко заявил, что есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц в нормандском формате.
"Мы надеемся, что нам удастся провести эти переговоры таким образом, чтобы мы не только выжили, но и чтобы мы могли развиваться дальше", — сказал Пристайко в эфире программы "Свобода слова".
При этом он напомнил, что из-за конфликта на востоке развитие украинской экономики сдерживается, а экспортный потенциал страны снижен.
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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в нормандском формате до конца года, пока еще остается много вопросов — "этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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