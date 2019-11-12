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РИА Новости

Зеленского погубят "любимые друзья", заявил украинский миллионер

00:49 12.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украинский миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский назвал ошибку в выборе людей одной из причин роста недовольства в стране политикой президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112".
По мнению бизнесмена, Зеленский выглядит растерянным, поскольку он ошибся в выборе людей, призванных вывести Украину из кризиса.

"А еще пара назначений. В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.

Он подчеркнул, что другим фактором развития протестных настроений стала "непопулярная" земельная реформа, которая подразумевает отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, а также перспектива повышения тарифов на газ.
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996175410
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