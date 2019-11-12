Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T01:14Z
https://ria.ru/20191112/1560828049.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/106190/00/1061900061_0:241:2048:1393_1036x0_80_0_0_f0938477f0de6ed871a03e6e97e478b0.jpg
РИА Новости

НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка

00:45 12.11.2019 (обновлено: 01:14 12.11.2019)
978
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
Ранее издание "Новое время" сообщило, что Антикоррупционное бюро планирует задержать бывшего первого замглавы Национального банка Александра Писарука.
По данным бюро, задержано семь человек. "Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО VAB банк и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно действия задержанных квалифицированы по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Участники акции протеста у Нацбанка Украины в Киеве, на плакате справа бывший первый замглавы Национального банка Александр Писарук
00:37
СМИ сообщили о возможном задержании экс-замглавы Нацбанка Украины
1251010
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского погубят "любимые друзья", заявил украинский миллионер
Министр энергетики США Рик Перри
СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в "нормандском формате"
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин
Климкин попросил украинских футбольных фанатов не позориться перед Россией
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Мексика предоставила Моралесу политическое убежище
Участники акции протеста у Нацбанка Украины в Киеве, на плакате справа бывший первый замглавы Национального банка Александр Писарук
СМИ сообщили о возможном задержании экс-замглавы Нацбанка Украины
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма
Труба с вентилем на газоизмерительной станции
"Нафтогаз" призвал "Газпром" "показать свою Суджу"
Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области
Закон об амнистии в Донбассе "лежит где-то в столе", заявили в МИД Украины
Алексей Бурков
Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Джеймс Ле Мезюрье
В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверяет инцидент с отцепившимися вагонами поезда Москва — Белгород
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
Лента новостейМолния