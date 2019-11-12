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РИА Новости

Климкин попросил украинских футбольных фанатов не позориться перед Россией

00:39 12.11.2019 (обновлено: 10:46 12.11.2019)
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© AP Photo / Ronald ZakЭкс-глава МИД Украины Павел Климкин
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Ronald Zak
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин пожаловался, что информация про расистский скандал на матче чемпионата страны по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" просочилась в российские СМИ.
Политик также призвал украинских болельщиков не подставлять свое государство и самих себя.
"События матча "Шахтер" — "Динамо" разошлись по мировым СМИ как лавина. Это не только наша проблема, она подходит российской линии про ультраправые силы на Украине. Прошу всех настоящих болельщиков: вы же в действительности все патриоты, не позволяйте так нас подставлять и сами не подставляйтесь", — написал экс-министр в твиттере.
Во втором тайме воскресной игры бразильский игрок донецкого ФК Тайсон услышал с трибун расистские выкрики и показал болельщикам средний палец. Из-за инцидента арбитру встречи пришлось прервать игру, а сам футболист покинул поле в слезах. После возобновления встречи Тайсону показали красную карточку. Матч, тем не менее, закончился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера".
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
4 ноября, 01:22
Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныРоссияУкраинаСпортВ мире
Популярные комментарии
Климкин, ты бы с этим хорошим призывом ко всей нации обратился, о це было бы дело..
12 ноября, 01:28
Сергей Норд
5330001
Хм!.. Климкин?! Попросил не позориться… Это тот, который пять лет костюм свой погладить не мог, так мятый и ездил по европам? Утюг, наверно, подарили… Да за время его руководства МИДом Украины имидж страны недалеко ушёл от поступка этих фанатов.
12 ноября, 03:52
Себекхотеп III
4180000
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