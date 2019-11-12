Климкин попросил украинских футбольных фанатов не позориться перед Россией

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин пожаловался, что информация про расистский скандал на матче чемпионата страны по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" просочилась в российские СМИ.
Политик также призвал украинских болельщиков не подставлять свое государство и самих себя.
"События матча "Шахтер" — "Динамо" разошлись по мировым СМИ как лавина. Это не только наша проблема, она подходит российской линии про ультраправые силы на Украине. Прошу всех настоящих болельщиков: вы же в действительности все патриоты, не позволяйте так нас подставлять и сами не подставляйтесь", — написал экс-министр в твиттере.
Во втором тайме воскресной игры бразильский игрок донецкого ФК Тайсон услышал с трибун расистские выкрики и показал болельщикам средний палец. Из-за инцидента арбитру встречи пришлось прервать игру, а сам футболист покинул поле в слезах. После возобновления встречи Тайсону показали красную карточку. Матч, тем не менее, закончился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера".