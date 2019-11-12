СМИ сообщили о возможном задержании экс-замглавы Нацбанка Украины

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что задержание Писарука может быть связано с его работой в Центробанке. "Не с МВФ, не с Райффайзеном же связано. Он только вышел на работу туда. Террор крепчает. Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", — заявила Гонтарева изданию. По ее словам, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор.