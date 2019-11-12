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РИА Новости

СМИ сообщили о возможном задержании экс-замглавы Нацбанка Украины

00:37 12.11.2019 (обновлено: 00:38 12.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у Нацбанка Украины в Киеве, на плакате справа бывший первый замглавы Национального банка Александр Писарук
Участники акции протеста у Нацбанка Украины в Киеве, на плакате справа бывший первый замглавы Национального банка Александр Писарук
© РИА Новости / Александр Максименко
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Участники акции протеста у Нацбанка Украины в Киеве, на плакате справа бывший первый замглавы Национального банка Александр Писарук. Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины "Райффайзен Банк Аваль", чтобы задержать главу правления, бывшего первого замглавы Национального банка Александра Писарука, передает в понедельник издание "Новое время" со ссылкой на источник.
"Представители НАБУ находятся в офисе "Райффайзен Банка" с целью задержания Писарука", - говорится в сообщении.
В свою очередь, высокопоставленный чиновник в банке подтвердил изданию, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали.
"Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины: Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.
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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что задержание Писарука может быть связано с его работой в Центробанке. "Не с МВФ, не с Райффайзеном же связано. Он только вышел на работу туда. Террор крепчает. Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", — заявила Гонтарева изданию. По ее словам, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор.
Писарук в 2014—2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. Был региональным руководителем ING Корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды). С 2016 года работал в Международном валютном фонде. В августе 2019 года наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить Писарука главой правления банка.
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