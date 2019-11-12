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РИА Новости

Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму

05:12 12.11.2019
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CC BY-SA 2.0 / włodi / Дуэт из Норвегии "Röyksopp"
Дуэт из Норвегии Röyksopp
CC BY-SA 2.0 / włodi /
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обложку виниловой пластинки норвежской группы Royksopp, нарисованную Бэнкси, продали за 10 тысяч 256 долларов на сайте Discogs, сообщает NME.
Для портала это рекордная сумма. Стрит-артист в 2002 году создал только 100 таких обложек дебютного альбома музыкантов Melody A.M. На них – название дуэта и верхушки деревьев из квадратиков-пикселей.
Последняя пластинка норвежского коллектива Inevitable End вышла в 2014 году.
Как сообщает издание, в октябре Бэнкси открыл собственный онлайн-магазин, в котором продает вещи стоимостью от 10 долларов.
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