В ЮАР в аварии с участием жирафа серьезно пострадал турист

Микроавтобус, который вез 13 туристов на сафари, сбил жирафа. От удара животное высотой 5,5 метров и весом почти 750 килограммов отбросило на встречный кемпер, в котором ехал швейцарец и его жена. В результате передняя часть и крыша автомобиля оказались раздавленными. Животное погибло.