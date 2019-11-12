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РИА Новости

В ЮАР в аварии с участием жирафа серьезно пострадал турист

00:11 12.11.2019
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CC BY 2.0 / Philip Sheldrake / Жираф
Жираф
CC BY 2.0 / Philip Sheldrake /
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Турист из Швейцарии борется за жизнь после аварии, произошедшей в Национальном парке Крюгера в ЮАР, сообщает Daily Mail.
Микроавтобус, который вез 13 туристов на сафари, сбил жирафа. От удара животное высотой 5,5 метров и весом почти 750 килограммов отбросило на встречный кемпер, в котором ехал швейцарец и его жена. В результате передняя часть и крыша автомобиля оказались раздавленными. Животное погибло.
Экстренные службы приехали на место происшествия, стабилизировали туриста и доставили на вертолете в больницу в Нельспруте. Травмы оказались настолько серьезными, что пострадавшего пришлось перевести в госпиталь в Йоханнесбурге.
Жена швейцарца получила незначительные травмы. Два человека, находившиеся в микроавтобусе, также получили небольшие ранения.
Ведется расследование причин аварии.
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