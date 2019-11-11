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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали слова Помпео об оружии для "борьбы с русскими"

22:21 11.11.2019 (обновлено: 22:48 11.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США поставили оружие Украине якобы "для борьбы с русскими" из-за того, что Вашингтону был "позарез" нужен пожар рядом с границами России, убеждён сенатор Франц Клинцевич.
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что в отличие от предыдущей администрации, текущая предоставила Украине "настоящее" оборонительное оружие "для борьбы с русскими". По его словам, он гордится тем, что США было сделано в рамках политики в отношении Украины.
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"Поставляя оружие Украине, США преследовали исключительно свои интересы. Им позарез был нужен пожар в центре Европы, в непосредственной близости от границ с Россией, и они этими поставками сознательно провоцировали эскалацию конфликта в Донбассе, не считаясь с человеческими жертвами как с той, так и с другой стороны", - написал Клинцевич в своём блоге в Facebook.
Он отметил, что чем больше жертв появилось в результате этих поставок, тем сильнее пожар.
"И госсекретарь США Майкл Помпео еще гордится этим", - констатировал Клинцевич.
Политолог Александр Дудчак
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Ситуация на УкраинеМайк ПомпеоФранц КлинцевичРоссияСШАУкраинаВ мире
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