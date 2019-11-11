МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США поставили оружие Украине якобы "для борьбы с русскими" из-за того, что Вашингтону был "позарез" нужен пожар рядом с границами России, убеждён сенатор Франц Клинцевич.
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что в отличие от предыдущей администрации, текущая предоставила Украине "настоящее" оборонительное оружие "для борьбы с русскими". По его словам, он гордится тем, что США было сделано в рамках политики в отношении Украины.
"Поставляя оружие Украине, США преследовали исключительно свои интересы. Им позарез был нужен пожар в центре Европы, в непосредственной близости от границ с Россией, и они этими поставками сознательно провоцировали эскалацию конфликта в Донбассе, не считаясь с человеческими жертвами как с той, так и с другой стороны", - написал Клинцевич в своём блоге в Facebook.
Он отметил, что чем больше жертв появилось в результате этих поставок, тем сильнее пожар.
"И госсекретарь США Майкл Помпео еще гордится этим", - констатировал Клинцевич.