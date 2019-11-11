В Словении задержали экс-министра печати Дагестана

"По информации консульского отдела посольства России в Словении, правоохранительные органы страны пребывания задержали бывшего министра печати и информации Дагестана Наримана Гаджиева 20 сентября этого года. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию", - заявили агентству в российском диппредставительстве.

Гаджиев родился 9 ноября 1960 года в Махачкале, закончил Дагестанский сельскохозяйственный институт по специальности "экономист, организатор сельскохозяйственного производства". В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию во Всесоюзном научно-исследовательском институте сельского хозяйства в Москве. Затем работал начальником отдела кировского райисполкома города Махачкалы. С 1991 года был занят в различных бизнес-структурах Дагестана, а с 1999 года Гаджиев - директор образовательного учреждения "ПК-Центр". Сочетал основную деятельность с журналистикой, вел различные передачи на местном телевидении и радио. Стал победителем нескольких конкурсов теле- и интернет-проектов. В июле 2011 года был назначен директором республиканского информационного агентства "Дагестан", где и работал до назначения министром в сентябре 2012 года.