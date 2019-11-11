Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в фактическом состоянии войны с Россией, которая может прекратиться только после возврата "оккупированных территорий", включая Крым.
"Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло", — заявил политик в интервью "РБК Украина".
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Он также отметил, что размер "компенсации" пока не известен.
Кулеба выразил уверенность, что Крым обязательно вернется в состав Украины. По его словам, это может случиться в момент максимального ослабления России, когда полуостров "выскользнет из ее рук".
До этого момента "война" с Россией будет продолжаться, считает политик.
"И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего политико-экономическим путем", — уточнил он.
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Крым вернулся в состав России после состоявшегося в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".