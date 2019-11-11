Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма

Бред и стыд. В РФ раскритиковали "стратегии" США о Крыме и Дальнем Востоке СМИ узнали о рассматриваемой США стратегии сдерживания России, не исключающей военного сценария. Законодатели и эксперты объяснили, почему с Россией невозможно разговаривать на языке силы и зачем нужны вбросы про удары по Крыму и Дальнему Востоку.