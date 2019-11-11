"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

В октябре "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения на 4,9%, до 172,3 доллара за тысячу кубометров.

"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов)", - говорится в сообщении.

По информации компании, это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.