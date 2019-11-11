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РИА Новости

"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

20:11 11.11.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа. Архивное фото
КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
В октябре "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения на 4,9%, до 172,3 доллара за тысячу кубометров.
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"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов)", - говорится в сообщении.
По информации компании, это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.
Кабинет министров Украины в апреле принял постановление, которым обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ дешевле.
Дело – труба
29 октября, 15:39РИА Новости
Дело – труба
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныУкраинаЭкономика
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11 ноября, 20:16
Von Stirliz
2310000
А сколько было радости у незалежных, всего месяц назад, после понижения на 5%, вот держите что бы не расслаблялись:)), а сколько будет с потерей объёмов транзита, мы узнаем уже через каких то пару месяцев...))
11 ноября, 20:38
LLLav Li
1730001
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