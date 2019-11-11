Патриарх Кирилл посетит саммит религиозных лидеров в Баку

"Четырнадцатого ноября святейший патриарх Кирилл посетит Баку, где примет участие в открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. В рамках визита предстоятель Русской православной церкви также совершит малое освящение кафедрального собора святых Жен-Мироносиц города Баку", - сообщили в пресс-службе.