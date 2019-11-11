Доценту СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Историку и бывшему доценту кафедры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве своей аспирантки и возлюбленной, сообщил адвокат ученого Александр Почуев.
"Соколову предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)", - сказал Александр Почуев.
Ранее сообщалось, что решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.
Защита намерена обжаловать это решение, так как считает, что историк, имеющий учёные степени, не должен сидеть в камере с рецидивистами, заявил Почуев.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда по его словам она превратилась в "чудовище из сказки".