Доценту СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Ранее сообщалось, что решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.

Защита намерена обжаловать это решение, так как считает, что историк, имеющий учёные степени, не должен сидеть в камере с рецидивистами, заявил Почуев.