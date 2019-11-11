Путин и Назарбаев обсудили урегулирование на Украине

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине", - говорится в сообщении.