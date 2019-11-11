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РИА Новости

Путин и Назарбаев обсудили урегулирование на Украине

19:57 11.11.2019 (обновлено: 20:09 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили в телефонном разговоре международную повестку дня, включая урегулирование ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине", - говорится в сообщении.
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