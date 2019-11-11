Эксперты призвали к наблюдению за отпущенными из "китовой тюрьмы" животными

Погрузка белух из, так называемой, "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Архивное фото

Погрузка белух из, так называемой, "китовой тюрьмы" в бухте Средняя

ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Международные эксперты считают необходимым продолжать регулярные наблюдения за жизнью освобожденных в Приморье касаток и белух, заявил РИА Новости советник исследователя океанов Международные эксперты считают необходимым продолжать регулярные наблюдения за жизнью освобожденных в Приморье касаток и белух, заявил РИА Новости советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто , руководитель проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник.

В воскресенье завершилась начавшаяся еще летом операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы": специалисты в бухте Успения выпустили последних белух, сообщили во ВНИРО. За процессом наблюдали представители общественных экологических организаций на арендованном судне.

"Мы надеемся, что по крайней мере в течение месяца будет осуществляться ежедневный, а затем периодический мониторинг освобожденных из бухты Успения в Приморском крае белух", - сказал эксперт РИА Новости. По его словам, "в течение предстоящих месяцев очень важно продолжать мониторинг освобожденных животных".

По словам Виника, команда Кусто внимательно следила за ходом начавшейся в июне операции по освобождению животных и отмечает успех России в ее проведении.

В 2018 году в "китовой тюрьме" - в бухте Средняя в Приморье - нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.