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РИА Новости

Эксперты призвали к наблюдению за отпущенными из "китовой тюрьмы" животными

19:09 11.11.2019
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© Фото : ВНИРОПогрузка белух из, так называемой, "китовой тюрьмы" в бухте Средняя
Погрузка белух из, так называемой, китовой тюрьмы в бухте Средняя
© Фото : ВНИРО
Погрузка белух из, так называемой, "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Международные эксперты считают необходимым продолжать регулярные наблюдения за жизнью освобожденных в Приморье касаток и белух, заявил РИА Новости советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, руководитель проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник.
В воскресенье завершилась начавшаяся еще летом операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы": специалисты в бухте Успения выпустили последних белух, сообщили во ВНИРО. За процессом наблюдали представители общественных экологических организаций на арендованном судне.
Директор проекта Китовый заповедник Чарльз Виник
Вчера, 18:59РИА Новости
Эксперт назвал освобождение животных из "китовой тюрьмы" примером для мира
"Мы надеемся, что по крайней мере в течение месяца будет осуществляться ежедневный, а затем периодический мониторинг освобожденных из бухты Успения в Приморском крае белух", - сказал эксперт РИА Новости. По его словам, "в течение предстоящих месяцев очень важно продолжать мониторинг освобожденных животных".
По словам Виника, команда Кусто внимательно следила за ходом начавшейся в июне операции по освобождению животных и отмечает успех России в ее проведении.
В 2018 году в "китовой тюрьме" - в бухте Средняя в Приморье - нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.
Выпуск белух в Японском море
10 ноября, 15:40РИА Новости
В СПЧ рады освобождению белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье
Операция по выпуску животных началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня.
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