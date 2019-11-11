Эксперт назвал освобождение животных из "китовой тюрьмы" примером для мира

ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Проведенная в России операция по освобождению животных из "китовой тюрьмы" на Дальнем Востоке показала миру пример и заслужила одобрение международных экспертов команды Проведенная в России операция по освобождению животных из "китовой тюрьмы" на Дальнем Востоке показала миру пример и заслужила одобрение международных экспертов команды Жан-Мишеля Кусто , заявил РИА Новости его советник Чарльз Виник.

В воскресенье завершилась начавшаяся еще летом операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы": специалисты в бухте Успения выпустили последних белух, сообщили во ВНИРО. За процессом наблюдали представители общественных экологических организаций на арендованном судне.

"Освобождение сегодня является кульминацией действительно важного достижения, возвращения касаток и белух в океан. Жан-Мишель Кусто, я и вся наша международная команда выражает признание правительству России за выполнение данного нам во время состоявшегося весной нашего визита в Россию обещания освободить животных", - заявил советник Кусто, руководитель проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник.

"Россия, освободив касаток и белух, чтобы они могли жить в естественной среде в открытом океане, показала миру пример. Для нас будет честью продолжать работать с Россией над тем, чтобы отлов китообразных стал опытом прошлого, а не будущего", - сказал собеседник агентства.

В 2018 году в "китовой тюрьме" - в бухте Средняя в Приморье - нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.