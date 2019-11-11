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РИА Новости

Эксперт назвал освобождение животных из "китовой тюрьмы" примером для мира

18:59 11.11.2019
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкДиректор проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник
Директор проекта Китовый заповедник Чарльз Виник
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Директор проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Проведенная в России операция по освобождению животных из "китовой тюрьмы" на Дальнем Востоке показала миру пример и заслужила одобрение международных экспертов команды Жан-Мишеля Кусто, заявил РИА Новости его советник Чарльз Виник.
В воскресенье завершилась начавшаяся еще летом операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы": специалисты в бухте Успения выпустили последних белух, сообщили во ВНИРО. За процессом наблюдали представители общественных экологических организаций на арендованном судне.
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Вчера, 07:49РИА Новости
Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
"Освобождение сегодня является кульминацией действительно важного достижения, возвращения касаток и белух в океан. Жан-Мишель Кусто, я и вся наша международная команда выражает признание правительству России за выполнение данного нам во время состоявшегося весной нашего визита в Россию обещания освободить животных", - заявил советник Кусто, руководитель проекта "Китовый заповедник" Чарльз Виник.
"Россия, освободив касаток и белух, чтобы они могли жить в естественной среде в открытом океане, показала миру пример. Для нас будет честью продолжать работать с Россией над тем, чтобы отлов китообразных стал опытом прошлого, а не будущего", - сказал собеседник агентства.
В 2018 году в "китовой тюрьме" - в бухте Средняя в Приморье - нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.
Выпуск белух в Японском море
10 ноября, 15:40РИА Новости
В СПЧ рады освобождению белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье
Операция по выпуску животных началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня.
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Жан-Мишель КустоРоссияЭкологияВ мире
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