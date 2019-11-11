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РИА Новости

Защита обжалует арест доцента Соколова, подозреваемого в убийстве

18:21 11.11.2019 (обновлено: 18:51 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Защита намерена обжаловать постановление Октябрьского районного суда о заключении под стражу доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, сообщил после заседания адвокат Александр Почуев.
В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соколова на два месяца.
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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"Считаю, это решение негуманным. Будем обжаловать. Нельзя, чтобы человек с учёными степенями сидел в одной камере с рецидивистами", - сказал журналистам Александр Почуев.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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