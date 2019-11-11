Защита обжалует арест доцента Соколова, подозреваемого в убийстве

"Считаю, это решение негуманным. Будем обжаловать. Нельзя, чтобы человек с учёными степенями сидел в одной камере с рецидивистами", - сказал журналистам Александр Почуев.

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.