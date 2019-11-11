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РИА Новости
Новый год—2020

Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й

18:23 11.11.2019 (обновлено: 23:46 11.11.2019)
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© Depositphotos / natalya.stepowayБелая крыса
Белая крыса
© Depositphotos / natalya.stepoway
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Люди верят в чудеса. В канун Нового года особенно. У наряженной елки все желают друг другу и богатырского здоровья, и сказочного богатства, и бесконечной любви. Что на самом деле ждет человечество в будущем году и какие сюрпризы готовит его хозяйка — Белая Крыса — РИА Новости рассказал руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.
Крыса
Для людей, рожденных в год Крысы, 2020-й — год больших возможностей и максимальной удачи. Их год, и этим все сказано. В будущем году Крыса будет открывать круг знаков Зодиака, поэтому ее ждет удача абсолютно во всех областях жизни. Особенно же Крысам должно повезти в стартапах и любых других начинаниях.
Бык
Быку в предстоящем году также остается только позавидовать. Дело в том, что Бык считается тайным другом Крысы. А по китайской философии, такая дружба всегда дает дополнительные скрытые возможности. В 2020-м Крыса обещает своему секретному приятелю удачу в финансовой сфере и заметный карьерный рост.
Тигр
Для представителей этого знака будущий год также станет весьма удачным. Примечательно, что в 2020-м Тигр без опасений сможет положиться на друзей и партнеров — они станут помогать ему буквально во всем.
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Кролик
А вот для Кроликов следующий год будет очень напряженным. Поскольку этот грызун традиционно пребывает в конфронтации с Крысой, его могут подстерегать определенные опасности. В частности, возможны проблемы с официальными властями и нападки со стороны недругов.
Дракон
Драконов ожидает благоприятный год. Людям, рожденным под этим знаком, стоит направить свои усилия на получение образования и совершенствование своего духовного развития, а также им советуют уделять больше времени путешествиям.
Змея
Змеи могут готовиться к нейтральному году. Правда, положительных эмоций представители этого знака в наступающем году получат все-таки больше. Больше всего успехов их ждет в деле здорового образа жизни, немалые достижение предрекаются и в области спорта.
Лошадь
Этот знак находится в открытом противостоянии с Крысой. В связи с чем рожденным под ним людям не рекомендуется в 2020-м менять место жительства, партнеров и, вообще, постараться избегать любых перемен. Лучше "пересидеть" его на старом месте и в прежнем окружении.
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Овца
Для этих парнокопытных 2020-й — неблагоприятный год. Могут активизироваться скрытые недоброжелатели и завистники, которых следует опасаться особенно. И еще Овцам советуют аккуратнее обращаться с деньгами. Так, им не следует брать кредиты, а также сократить свои траты до разумных пределов. В общем, представителям этого знака лучше, что называется, "не дразнить гусей".
Обезьяна
Обезьяны в предстоящем году станут рекордсменами по деторождению. Их ждет удача в личной жизни, у них появится возможность встретить хорошую пару, создать крепкую семью и обзавестись потомством. В общем, лучшего времени для того, чтобы заняться личной жизнью, Обезьянам точно не найти. Дерзайте!
Петух
Представителям этого знака следует максимально серьезно отнестись к требованиям законодательства. Поскольку возможно столкновение с криминалитетом, Петухам в грядущем году лучше избегать сомнительных знакомств и предприятий. Их могут втянуть в какие-то противоправные истории даже помимо воли, поэтому нужно поистине трепетно относиться ко всем установленным порядкам, включая правила дорожного движения.
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Собака
Для собак предстоящий год — позитивный. Особенно с точки зрения учебы, науки и информационных технологий. Среди представителей этого знака больше других повезет студентам, ученым и журналистам. Кроме того, у большинства Собак в будущем году появятся новые знакомства, обещающие перерасти в крепкую дружбу.
Свинья
Свиньям в 2020-м не стоит ожидать чего-то уж очень хорошего, в целом год для них неблагоприятен. Если Крыса в следующем году открывает круг знаков Зодиака, то свинья его замыкает. Таким образом, ее как бы отодвигают от благоприятных возможностей. Представителям этого знака остается посоветовать не менять сферу деятельности, не стараться занимать руководящие позиции и просто держаться скромнее. Люди, рожденные под этим знаком, должны немного затаиться и продолжать спокойно делать то, чем они, собственно, всегда и занимались. Для любых начинаний год неудачный.
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Новый год—2020гороскопНовый ГодпраздникОбщество
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