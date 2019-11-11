Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Люди верят в чудеса. В канун Нового года особенно. У наряженной елки все желают друг другу и богатырского здоровья, и сказочного богатства, и бесконечной любви. Что на самом деле ждет человечество в будущем году и какие сюрпризы готовит его хозяйка — Белая Крыса — РИА Новости рассказал руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.

Крыса

Для людей, рожденных в год Крысы, 2020-й — год больших возможностей и максимальной удачи. Их год, и этим все сказано. В будущем году Крыса будет открывать круг знаков Зодиака, поэтому ее ждет удача абсолютно во всех областях жизни. Особенно же Крысам должно повезти в стартапах и любых других начинаниях.

Бык

Быку в предстоящем году также остается только позавидовать. Дело в том, что Бык считается тайным другом Крысы. А по китайской философии, такая дружба всегда дает дополнительные скрытые возможности. В 2020-м Крыса обещает своему секретному приятелю удачу в финансовой сфере и заметный карьерный рост.

Тигр

Для представителей этого знака будущий год также станет весьма удачным. Примечательно, что в 2020-м Тигр без опасений сможет положиться на друзей и партнеров — они станут помогать ему буквально во всем.

Кролик

А вот для Кроликов следующий год будет очень напряженным. Поскольку этот грызун традиционно пребывает в конфронтации с Крысой, его могут подстерегать определенные опасности. В частности, возможны проблемы с официальными властями и нападки со стороны недругов.

Дракон

Драконов ожидает благоприятный год. Людям, рожденным под этим знаком, стоит направить свои усилия на получение образования и совершенствование своего духовного развития, а также им советуют уделять больше времени путешествиям.

Змея

Змеи могут готовиться к нейтральному году. Правда, положительных эмоций представители этого знака в наступающем году получат все-таки больше. Больше всего успехов их ждет в деле здорового образа жизни, немалые достижение предрекаются и в области спорта.

Лошадь

Этот знак находится в открытом противостоянии с Крысой. В связи с чем рожденным под ним людям не рекомендуется в 2020-м менять место жительства, партнеров и, вообще, постараться избегать любых перемен. Лучше "пересидеть" его на старом месте и в прежнем окружении.

Овца

Для этих парнокопытных 2020-й — неблагоприятный год. Могут активизироваться скрытые недоброжелатели и завистники, которых следует опасаться особенно. И еще Овцам советуют аккуратнее обращаться с деньгами. Так, им не следует брать кредиты, а также сократить свои траты до разумных пределов. В общем, представителям этого знака лучше, что называется, "не дразнить гусей".

Обезьяна

Обезьяны в предстоящем году станут рекордсменами по деторождению. Их ждет удача в личной жизни, у них появится возможность встретить хорошую пару, создать крепкую семью и обзавестись потомством. В общем, лучшего времени для того, чтобы заняться личной жизнью, Обезьянам точно не найти. Дерзайте!

Петух

Представителям этого знака следует максимально серьезно отнестись к требованиям законодательства. Поскольку возможно столкновение с криминалитетом, Петухам в грядущем году лучше избегать сомнительных знакомств и предприятий. Их могут втянуть в какие-то противоправные истории даже помимо воли, поэтому нужно поистине трепетно относиться ко всем установленным порядкам, включая правила дорожного движения.

Собака

Для собак предстоящий год — позитивный. Особенно с точки зрения учебы, науки и информационных технологий. Среди представителей этого знака больше других повезет студентам, ученым и журналистам. Кроме того, у большинства Собак в будущем году появятся новые знакомства, обещающие перерасти в крепкую дружбу.

Свинья