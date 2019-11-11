СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. уволит доцента Олега Соколова , подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко , сообщили в пресс-службе вуза. СПбГУ уволит доцента, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что в университете шокированы этим преступлением.

В пресс-службе опровергли сообщения о том, что студенты жаловались руководству вуза на рукоприкладство преподавателя. Отмечается, что при анонимных опросах, которые регулярно проводятся в СПбГУ, студенты положительно отзывались о Соколове.

Комментируя сообщения СМИ об избиении и угрозе убийством, в пресс-службе подчеркнули, что "в тексте описывались события десятилетней давности".

"При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же Соколов к уголовной ответственности привлечен не был", - отмечается в сообщении.

По предварительной версии следствия, 63-летний Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко 7 ноября. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня доцента извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве. Сегодня суд арестовал доцента на два месяца.

Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.