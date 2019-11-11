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РИА Новости

СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

17:55 11.11.2019 (обновлено: 19:20 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.
Отмечается, что в университете шокированы этим преступлением.
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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В пресс-службе опровергли сообщения о том, что студенты жаловались руководству вуза на рукоприкладство преподавателя. Отмечается, что при анонимных опросах, которые регулярно проводятся в СПбГУ, студенты положительно отзывались о Соколове.
Комментируя сообщения СМИ об избиении и угрозе убийством, в пресс-службе подчеркнули, что "в тексте описывались события десятилетней давности".
"При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же Соколов к уголовной ответственности привлечен не был", - отмечается в сообщении.
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По предварительной версии следствия, 63-летний Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко 7 ноября. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня доцента извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве. Сегодня суд арестовал доцента на два месяца.
Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
Кроме того, Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетПроисшествия
Популярные комментарии
Просто злобный старый хрыч.
11 ноября, 18:00
rsrob surfrost
1121003
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