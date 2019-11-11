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РИА Новости

Опрос показал рост числа жителей Украины, чьих ожиданий не оправдали власти

17:54 11.11.2019 (обновлено: 19:10 11.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Число жителей Украины, чьих надежд не оправдали власти страны, за месяц увеличилось на 5% и составило 14%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник социологической службой Центра Разумкова.
"Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%. Неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. С 9 % до 14% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд", - говорится в опросе.
По данным опроса, число респондентов, которые ничего хорошего от новых властей не ждали, осталось почти неизменным - 12% в октябре и 13% в ноябре. Также на 1% возросло число тех, кто ничего хорошего не ожидал от новых властей, но они оказались еще хуже предыдущих - 6% в октябре и 7% в ноябре. На 3% сократилось число тех, кто придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти (40% в октябре и 37% в ноябре).
Кроме того, в ноябре на 5% сократилось число жителей Украины, которые считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая (48% в октябре, 43% в ноябре). С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что нынешние и предыдущие власти ничем существенно не отличаются, с 8% до 12% - тех, кто считает, что новые власти хуже предыдущих.
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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Опрошены 2,015 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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