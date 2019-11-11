Опрос показал рост числа жителей Украины, чьих ожиданий не оправдали власти

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Число жителей Число жителей Украины , чьих надежд не оправдали власти страны, за месяц увеличилось на 5% и составило 14%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник социологической службой Центра Разумкова.

"Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%. Неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. С 9 % до 14% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд", - говорится в опросе.

По данным опроса, число респондентов, которые ничего хорошего от новых властей не ждали, осталось почти неизменным - 12% в октябре и 13% в ноябре. Также на 1% возросло число тех, кто ничего хорошего не ожидал от новых властей, но они оказались еще хуже предыдущих - 6% в октябре и 7% в ноябре. На 3% сократилось число тех, кто придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти (40% в октябре и 37% в ноябре).

Кроме того, в ноябре на 5% сократилось число жителей Украины, которые считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая (48% в октябре, 43% в ноябре). С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что нынешние и предыдущие власти ничем существенно не отличаются, с 8% до 12% - тех, кто считает, что новые власти хуже предыдущих.