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РИА Новости

На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса

17:55 11.11.2019 (обновлено: 18:39 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

"Я хотел бы, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще, — это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", — сказал он.

Кроме того, по мнению Сивохо, в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки", Киев может потерять украинских граждан.
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В октябре в Раде создали временную следственную комиссию по вопросам формирования и реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Она будет работать на протяжении трех месяцев, а по итогам составит отчет. Однако позже глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у Киева нет.
Помимо этого, вопрос урегулирования ситуации на востоке страны обсуждается и на встречах в Минске контактной группы, которая также в прошлом месяце согласовала "формулу Штайнмайера". Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях согласно конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации.
Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
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Также удалось договориться о возобновлении процесса разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Его начало назначили на 9 октября, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) в итоге начался 29 октября и завершился 1 ноября. В Петровском (ДНР) процесс разведения сил стартовал в минувшую субботу.
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Ситуация на УкраинеДонбассУНИАНСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКиевУкраинаВ мире
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