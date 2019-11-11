На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции . Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса , заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо

"Я хотел бы, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще, — это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", — сказал он.

Кроме того, по мнению Сивохо, в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки", Киев может потерять украинских граждан.

В октябре в Раде создали временную следственную комиссию по вопросам формирования и реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Она будет работать на протяжении трех месяцев, а по итогам составит отчет. Однако позже глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у Киева нет.

Помимо этого, вопрос урегулирования ситуации на востоке страны обсуждается и на встречах в Минске контактной группы, которая также в прошлом месяце согласовала "формулу Штайнмайера". Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях согласно конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации.

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

Также удалось договориться о возобновлении процесса разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Его начало назначили на 9 октября, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.