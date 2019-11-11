Число лесных пожаров в Воронежской области снизилось в 2,3 раза

ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Количество лесных пожаров в 2019 году в Количество лесных пожаров в 2019 году в Воронежской области сократилось в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом, а площадь возгораний уменьшилась почти в 15 раз, сообщило в понедельник правительство региона.

Итоги пожароопасного сезона на территории региона в 2019 году обсуждались 11 ноября на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева . Как пояснил руководитель управления лесного хозяйства области Александр Сысоев, в текущем году пожароопасный сезон длился с 1 апреля по 21 октября, по сравнению с прошлым годом его продолжительность увеличилась на 30 дней.

"С начала года на территории региона зарегистрировали 4003 ландшафтных пожара, а также 28 лесных. Площадь, охваченная огнем, составила 60,68 гектара. По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров уменьшилось в 2,3 раза, площадь – почти в 15 раз. Кроме того, впервые за последние пять в регионе не произошло крупных лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, в этом году снизилась пожарная опасность в районе военного полигона "Погоново".

Гусев отметил, что снижение количества и площади лесных пожаров в области было достигнуто за счет качественных и своевременных профилактических мероприятий.