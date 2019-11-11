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РИА Новости
Воронежская область

Число лесных пожаров в Воронежской области снизилось в 2,3 раза

17:21 11.11.2019 (обновлено: 19:13 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожары в Воронеже
Пожары в Воронеже
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Количество лесных пожаров в 2019 году в Воронежской области сократилось в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом, а площадь возгораний уменьшилась почти в 15 раз, сообщило в понедельник правительство региона.
Итоги пожароопасного сезона на территории региона в 2019 году обсуждались 11 ноября на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева. Как пояснил руководитель управления лесного хозяйства области Александр Сысоев, в текущем году пожароопасный сезон длился с 1 апреля по 21 октября, по сравнению с прошлым годом его продолжительность увеличилась на 30 дней.
"С начала года на территории региона зарегистрировали 4003 ландшафтных пожара, а также 28 лесных. Площадь, охваченная огнем, составила 60,68 гектара. По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров уменьшилось в 2,3 раза, площадь – почти в 15 раз. Кроме того, впервые за последние пять в регионе не произошло крупных лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, в этом году снизилась пожарная опасность в районе военного полигона "Погоново".
Глава Воронежской области Александр Гусев
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Гусев отметил, что снижение количества и площади лесных пожаров в области было достигнуто за счет качественных и своевременных профилактических мероприятий.
"Налицо улучшение работы, связанное с организацией тушения и предупреждения пожаров. Кроме того, выделяются немаленькие деньги на приобретение лесопожарной техники. Все это в комплексе работает", - сказал губернатор.
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Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьВоронежОбщество
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