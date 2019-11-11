В Татарстане открыли распределительный центр X5 Retail Group

"Это очень нужный и интересный проект. Площадь комплекса превышает 38 тысяч квадратных метров. Запланировано создание 500 рабочих мест, это тоже очень важно. Но и самое главное – товаропроводящая сеть системы "Пятерочка" будет работать в интересах потребителей республики и татарстанских поставщиков", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на церемонии открытия оптово-распределительного центра X5 Retail Group.

Отмечается, что на территории распределительного центра расположено восемь различных зон хранения: склады сухой продукции, площадка для замороженных изделий, фруктов, овощей и других товаров. В каждой секции поддерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов. Мощности нового центра позволяют обрабатывать до 5 тысяч тонн груза в сутки и обслуживать 1,2 тысячи торговых объектов. Комплекс обеспечит продуктами магазины в Татарстане, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. За счет новых мощностей будут сокращены сроки поставки товаров, ассортимент их станет шире.

Новый логистический хаб компании Ozon планируется открыть в следующем году. Его запуск обеспечит быстрой доставкой жителей не только Казани, но и более 3 тысяч населенных пунктов республики. В центре будут созданы возможности для хранения и обработки 7 миллионов товаров. Татарстанские производители также смогут продавать свою продукцию по всей России и в десятках стран за рубежом, используя платформу маркетплейса Ozon. Ожидается, что инвестиции в проект с учётом технологического оснащения распределительного центра превысят 2 миллиарда рублей. Будет создано более 1 тысячи рабочих мест.

"Сегодня мир серьезно движется в части электронной торговли. Создание в республике такой мощной базы даст серьезный эффект развитию малого и среднего бизнеса и в целом улучшит качество обслуживания населения", - сказал Минниханов.

Как сообщила генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, открытие нового распределительного центра Wildberries позволит создать в республике свыше 4 тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку заказов интернет-магазина клиентам Приволжского федерального округа, расширит ассортимент компании, укрепит сотрудничество с малым и средним бизнесом Татарстана. Совокупная площадь нового комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров. Запуск первой очереди ожидается уже в первой половине 2020 года. Инвестиции в проект составят 5,5 миллиарда рублей.

"Нам очень приятно, что Wildberries реализует на территории республики столь крупный проект. Данный объект стратегически важен для нас. Новый распределительный центр будет способствовать увеличению объема товаров, поступающих в республику, а также позволит местным товаропроизводителям реализовывать свою продукцию на территории всей страны. У меня нет никаких сомнений, что этот проект будет успешным", - отметил Минниханов.