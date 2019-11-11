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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане открыли распределительный центр X5 Retail Group

17:04 11.11.2019 (обновлено: 17:05 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник открыл в индустриальном парке "Зеленодольск" оптово-распределительный центр X5 Retail Group стоимостью 2,1 миллиарда рублей и дал старт строительству распределительных центров компаний Wildberries и Ozon стоимостью 5,5 миллиарда и более 2 миллиардов рублей соответственно, сообщает пресс-служба главы республики.
"Это очень нужный и интересный проект. Площадь комплекса превышает 38 тысяч квадратных метров. Запланировано создание 500 рабочих мест, это тоже очень важно. Но и самое главное – товаропроводящая сеть системы "Пятерочка" будет работать в интересах потребителей республики и татарстанских поставщиков", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на церемонии открытия оптово-распределительного центра X5 Retail Group.
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Отмечается, что на территории распределительного центра расположено восемь различных зон хранения: склады сухой продукции, площадка для замороженных изделий, фруктов, овощей и других товаров. В каждой секции поддерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов. Мощности нового центра позволяют обрабатывать до 5 тысяч тонн груза в сутки и обслуживать 1,2 тысячи торговых объектов. Комплекс обеспечит продуктами магазины в Татарстане, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. За счет новых мощностей будут сокращены сроки поставки товаров, ассортимент их станет шире.
Новый логистический хаб компании Ozon планируется открыть в следующем году. Его запуск обеспечит быстрой доставкой жителей не только Казани, но и более 3 тысяч населенных пунктов республики. В центре будут созданы возможности для хранения и обработки 7 миллионов товаров. Татарстанские производители также смогут продавать свою продукцию по всей России и в десятках стран за рубежом, используя платформу маркетплейса Ozon. Ожидается, что инвестиции в проект с учётом технологического оснащения распределительного центра превысят 2 миллиарда рублей. Будет создано более 1 тысячи рабочих мест.
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"Сегодня мир серьезно движется в части электронной торговли. Создание в республике такой мощной базы даст серьезный эффект развитию малого и среднего бизнеса и в целом улучшит качество обслуживания населения", - сказал Минниханов.
Как сообщила генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, открытие нового распределительного центра Wildberries позволит создать в республике свыше 4 тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку заказов интернет-магазина клиентам Приволжского федерального округа, расширит ассортимент компании, укрепит сотрудничество с малым и средним бизнесом Татарстана. Совокупная площадь нового комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров. Запуск первой очереди ожидается уже в первой половине 2020 года. Инвестиции в проект составят 5,5 миллиарда рублей.
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"Нам очень приятно, что Wildberries реализует на территории республики столь крупный проект. Данный объект стратегически важен для нас. Новый распределительный центр будет способствовать увеличению объема товаров, поступающих в республику, а также позволит местным товаропроизводителям реализовывать свою продукцию на территории всей страны. У меня нет никаких сомнений, что этот проект будет успешным", - отметил Минниханов.
Объекты инфраструктуры к промышленной площадке "Зеленодольск" были построены при поддержке Фонда развития моногородов. Сумма выделенных средств составила более 931 миллиона рублей. На эти деньги были созданы подъездные и внутриплощадочные дороги и инженерные сети площадки.
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Республика ТатарстанOzonWildberriesX5 Retail GroupРустам МиннихановЭкономика
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