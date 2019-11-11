В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Принятие закона о виноградарстве и виноделии в России позволит отделить на полках магазинов вина от винных напитков и ввести понятие "вина России", сказал журналистам депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.
Круглый стол по обсуждению проекта федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", подготовленный к рассмотрению в первом чтении Госдумой РФ, прошел в крымском парламенте в понедельник. В заседании приняли участие представители парламента и правительства региона, профессионального сообщества виноградарей и виноделов Крыма, науки, профильных вузов, общественных организаций.
"Мы предлагаем, чтобы продажа виноградосодержащих напитков осуществлялась отдельно от вин и сопровождалась надписью о том, что данная продукция не является вином. В этом случае потребители получат гарантии того, что под этикеткой "вино России" не скрывается напиток непонятного происхождения и состава", – сказал один из разработчиков документа, депутат Госдумы Константин Бахарев.
Он сообщил, что в процессе дальнейшей работы над проектом закона будет уделено внимание вопросам поддержки малых виноградарских и винодельческих предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержка фермерского виноделия со стороны государства не только обеспечит рост объемов производства в отрасли, но и будет способствовать увеличению доли российского вина на внутреннем рынке, отметил депутат Госдумы.