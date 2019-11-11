В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии

"Мы предлагаем, чтобы продажа виноградосодержащих напитков осуществлялась отдельно от вин и сопровождалась надписью о том, что данная продукция не является вином. В этом случае потребители получат гарантии того, что под этикеткой "вино России" не скрывается напиток непонятного происхождения и состава", – сказал один из разработчиков документа, депутат Госдумы Константин Бахарев.