Подпорожью и Лодейному Полю присвоят звания "Город воинской доблести"

Ленинградский фронт. Лыжный батальон на марше в районе города Тихвин. Декабрь 1941 года

С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Городам Подпорожье и Лодейное Поле в Ленинградской области предложено присвоить почетное звание "Город воинской доблести", еще двум поселениям в регионе - звание "Населенный пункт воинской доблести", сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предложение о присвоении почетных званий двум областным городам поддержала комиссия под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

"Я считаю, что роль Подпорожья и Лодейного Поля в Свирской победе в годы Великой Отечественной войны невозможно ни переоценить, ни отделить друг от друга. Эти два города не позволили врагу замкнуть второе кольцо блокады, обеспечили работу Дороги жизни и сохранили Ленинград. Свирская победа ускорила выход Финляндии из войны против СССР. Я считаю, что Подпорожье и Лодейное Поле по праву достойны носить почетные звания "Город воинской доблести", — подчеркнул Дрозденко.

Кроме того, комиссия поддержала предложение присвоить почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" поселку Красный Бор и деревне Гостилицы. Комиссия одобрила оценки экспертами исторических документов, подтверждающих вклад воинских соединений и жителей Красного Бора в защиту подступов к Ленинграду, а Гостилиц — в боевые действия по полному снятию блокады.

"Решение комиссии будет передано для разработки соответствующего законопроекта и принятия его на заседании областного Законодательного собрания",- отметили в пресс-службе и.