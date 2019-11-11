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РИА Новости
Ленинградская область

Подпорожью и Лодейному Полю присвоят звания "Город воинской доблести"

16:35 11.11.2019
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкЛенинградский фронт. Лыжный батальон на марше в районе города Тихвин. Декабрь 1941 года
Ленинградский фронт. Лыжный батальон на марше в районе города Тихвин. Декабрь 1941 года
© РИА Новости / Георгий Зельма
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Городам Подпорожье и Лодейное Поле в Ленинградской области предложено присвоить почетное звание "Город воинской доблести", еще двум поселениям в регионе - звание "Населенный пункт воинской доблести", сообщает пресс-служба обладминистрации.
Предложение о присвоении почетных званий двум областным городам поддержала комиссия под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
"Я считаю, что роль Подпорожья и Лодейного Поля в Свирской победе в годы Великой Отечественной войны невозможно ни переоценить, ни отделить друг от друга. Эти два города не позволили врагу замкнуть второе кольцо блокады, обеспечили работу Дороги жизни и сохранили Ленинград. Свирская победа ускорила выход Финляндии из войны против СССР. Я считаю, что Подпорожье и Лодейное Поле по праву достойны носить почетные звания "Город воинской доблести", — подчеркнул Дрозденко.
Кроме того, комиссия поддержала предложение присвоить почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" поселку Красный Бор и деревне Гостилицы. Комиссия одобрила оценки экспертами исторических документов, подтверждающих вклад воинских соединений и жителей Красного Бора в защиту подступов к Ленинграду, а Гостилиц — в боевые действия по полному снятию блокады.
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"Решение комиссии будет передано для разработки соответствующего законопроекта и принятия его на заседании областного Законодательного собрания",- отметили в пресс-службе и.
Первое заседание комиссии по присвоению почётных званий населенным пунктам Ленинградской области состоялось 1 августа 2019 года. Тогда была принято решение присвоить звание номер один "Город воинской доблести" городу Волхову. В настоящий момент уже подготовлен областной законопроект, который будет представлен на рассмотрение Законодательному собранию.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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