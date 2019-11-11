Власти Ленобласти помогут другим регионам СЗФО восстановить лес

С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. В питомниках Ленинградской области к лесокультурному сезону 2020 года выращено 29,6 миллиона сеянцев хвойных, что позволит областным властям закрыть собственные потребности и помочь другим регионам Северо-Запада выполнить задачи национального проекта "Экология" по восстановлению лесов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Под лесокультурный сезон 2020 года в питомниках региона выращено 29,6 миллионов сеянцев сосны и ели, что почти на 40% выше плана. Это обеспечит качественным посадочным материалом всю Ленинградскую область и регионы Северо-Западного федерального округа", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что региональным проектом "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на 2019 год запланирован показатель по формированию запаса семян лесных культур в объеме 1,2 тонны. К настоящему времени план перевыполнен на четверть: заготовлено 1,5 тысячи тонн семян хвойных растений, отметил собеседник агентства.

Лесным планом в рамках нацпроекта предусмотрено ежегодное лесовосстановление на площади 17,7 тысячи гектаров для достижения к 2024 году стопроцентного показателя отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. По итогам 2018 года в Ленинградской области это соотношение уже составило 94%.