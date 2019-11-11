Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T16:31Z
https://ria.ru/20191111/1560814931.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152030/11/1520301156_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_276ee9b56e848168e547bbe51f3daf94.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти помогут другим регионам СЗФО восстановить лес

16:31 11.11.2019
31
CC0 / chapay / Загородная дорога
Загородная дорога
CC0 / chapay /
С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. В питомниках Ленинградской области к лесокультурному сезону 2020 года выращено 29,6 миллиона сеянцев хвойных, что позволит областным властям закрыть собственные потребности и помочь другим регионам Северо-Запада выполнить задачи национального проекта "Экология" по восстановлению лесов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Под лесокультурный сезон 2020 года в питомниках региона выращено 29,6 миллионов сеянцев сосны и ели, что почти на 40% выше плана. Это обеспечит качественным посадочным материалом всю Ленинградскую область и регионы Северо-Западного федерального округа", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что региональным проектом "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на 2019 год запланирован показатель по формированию запаса семян лесных культур в объеме 1,2 тонны. К настоящему времени план перевыполнен на четверть: заготовлено 1,5 тысячи тонн семян хвойных растений, отметил собеседник агентства.
Лесным планом в рамках нацпроекта предусмотрено ежегодное лесовосстановление на площади 17,7 тысячи гектаров для достижения к 2024 году стопроцентного показателя отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. По итогам 2018 года в Ленинградской области это соотношение уже составило 94%.
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Виктор Пляскин пошел по стопам отца, многие годы проработавшего инструктором в Авиалесоохране
31 октября, 17:10РИА Новости
"Лесной спецназ" Федеральной Авиалесоохраны
"На данный момент Ленинградская область выполняет более четверти общего объема мероприятий по искусственному лесовосстановлению в округе и выращивает треть от общего объема посадочного материала субъектов федерального округа",- резюмировали в обладминистрации.
100000
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
На уроке в школе
Реновация еще двух школ началась в Ленобласти
Города России. Липецк
Новый дом культуры открылся в Липецкой области
Ленинградский фронт. Лыжный батальон на марше в районе города Тихвин. Декабрь 1941 года
Подпорожью и Лодейному Полю присвоят звания "Город воинской доблести"
Производство турбин на Ленинградском металлическом заводе
"Силмаш" ищет прорывные решения в технологии обработки лопаток турбин
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
Поликлиники Ивановской области перейдут на формат "бережливых" к 2024 году
Сотрудница агрофирмы в теплице, где выращивают томаты
На Кубани построят тепличный комплекс за 1,1 миллиарда рублей
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
ПИФы ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Батарея
СГК: переход на закрытые системы теплоснабжения не может быть окупаемым
Национальный Рекламный Форум. Деловая программа НРФ’18
Перспективы развития рекламного рынка обсудят на форуме в Москве
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время рабочего совещания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе
Темрезов: ситуация с пожаром в горной местности КЧР находится под контролем
Автомобиль Следственного комитета России
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников "Ленты"
АЭС Темелин в Чехии
В Чехии внепланово остановили первый энергоблок АЭС "Темелин"
Последствия подтопления в поселке Крестцы Новгородской области
В России почти 40 поселений остаются подтопленными на северо-западе страны
Участники церемонии награждения детей и подростков в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта Дети-герои
В Кирове трех школьников наградили медалями "За мужество в спасении"
Вид на порт Монте-Карло
Российские туристы все чаще путешествуют в Монако
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния