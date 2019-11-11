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РИА Новости

Путин на саммите БРИКС расскажет о приоритетах председательства РФ

16:28 11.11.2019 (обновлено: 16:29 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 ноября выступит на открытой части саммита БРИКС, расскажет о приоритетах председательства России в объединении в 2020 году, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, в основной день работы саммита пройдёт два заседания, одно из них в открытом формате. Предусматривается, что на заседании будет обсуждена тематика взаимодействия стран БРИКС по экономическому развитию, также будет обсуждаться ситуация в мире, вопросы стратегического партнёрства государств объединения, инвестициях и взаимовыгодных проектах.
"Особенностью нашего выступления на этой открытой части будет продвижение ключевых приоритетов, которые Россия планирует продвигать в ходе своего председательства с 1 января 2020 года", - сказал Ушаков.
По его словам, уже сформирован девиз председательства России в БРИКС: партнёрство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста.
Ушаков отметил, что в 2020 году в рамках председательства в БРИКС запланировано порядка 150 мероприятий, в том числе 20 министерских встреч. Сам саммит пройдёт в Санкт-Петербурге в июле.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:22РИА Новости
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БРИКСЮрий УшаковВладимир ПутинБразилияВ мире
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