Путин на саммите БРИКС расскажет о приоритетах председательства РФ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин 14 ноября выступит на открытой части саммита БРИКС , расскажет о приоритетах председательства России в объединении в 2020 году, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков

По словам Ушакова, в основной день работы саммита пройдёт два заседания, одно из них в открытом формате. Предусматривается, что на заседании будет обсуждена тематика взаимодействия стран БРИКС по экономическому развитию, также будет обсуждаться ситуация в мире, вопросы стратегического партнёрства государств объединения, инвестициях и взаимовыгодных проектах.

"Особенностью нашего выступления на этой открытой части будет продвижение ключевых приоритетов, которые Россия планирует продвигать в ходе своего председательства с 1 января 2020 года", - сказал Ушаков.

По его словам, уже сформирован девиз председательства России в БРИКС: партнёрство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста.