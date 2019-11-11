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РИА Новости

Эксперты посоветовали, как побороть коррупцию на "Восточном"

16:21 11.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Стартовый комплекс космодрома "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовные дела не помогут решить проблему хищений на космодроме Восточный, нужно создать госкомпанию или же поменять систему распределения государственных подрядов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Этот сюжет вновь появился в повестке после сегодняшнего заявления президента Владимира Путина о том, что порядка на Восточном до сих пор нет, "воруют сотни миллионов".
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Госкорпорация "Космодом"

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, один из инициаторов создания Восточного Андрей Ионин согласился, что проблема системная и решать ее тоже нужно системно.
"В 2007 году, чтобы избежать такой проблемы, предлагалось - и надо к той идее вернуться - создать госкорпорацию или отдельную государственную компанию... "Роскосмос" был бы [лишь] одним из исполнителей по космической тематике", - сказал Ионин.
Государственная корпорация, помимо собственно строительства Восточного, могла бы заняться развитием высокотехнологичной промышленности на всем Дальнем Востоке, полагает собеседник агентства.
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"Роскосмос" взялся за гуж

По суждению эксперта, сейчас проблема кроется в том, что "Роскосмос" объединил в себе все функции - он и разрабатывает технические задания, и выделяет деньги, и выступает соисполнителем работ.
"На мой взгляд, проблема именно в этом, и ее не поздно исправить", - сказал Ионин.
Он напомнил, что строительство космодрома далеко от завершения, с каждым годом бюджеты будут расти: впереди строительство инфраструктуры под пилотируемые запуски, а затем под сверхтяжелую ракету.
"Планов еще много. Те деньги, которые потрачены сейчас на Восточный, будут превышены во много раз. Нужно проблему решать, чтобы не получить ее же в будущем, но в масштабируемом виде", - полагает собеседник.
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Виноваты госзакупки?

В несколько ином разрезе на проблему смотрит другой эксперт РИА Новости - адвокат, специалист по правовым вопросам движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов. По его мнению, менять нужно всю систему государственных закупок.
"В принципе, система распределения госзаказов не является прозрачной, она является таким матчем договорным. И в связи с этим говорить о том, что эти уголовные дела каким-то образом повлияют на последующих "героев" нашего времени – коррупционеров – вряд ли возможно", - заявил юрист.
По его словам, нужно менять всю систему госзакупок, "убирать монополию определенных игроков на этом рынке и людей, приближенных к структурам, распределяющим эти закупки".
"Иначе, в принципе, нашей страны, ее ресурсов, ее богатств на всех коррупционеров не хватит", - заключил Краснов.
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