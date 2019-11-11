Ушаков рассказал, от чего зависит приезд Трампа в Москву на 75-летие Победы

"Вы знаете из сообщений СМИ и, в том числе, твитов самого Трампа: американская сторона рассматривает наше предложение об участии американского президента в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве. Но мы еще подтверждение от американской стороны не получали, но такая возможность, как мне представляется, существует", - сказал Ушаков.

"Как сказал сам Трамп, многое будет зависеть от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в США, с учетом того, что предвыборная кампания как раз в этот период будет активно набирать обороты. Сможет он приехать - это зависит от желания администрации, от готовности посвятить два дня на перелет в Москву и участие в мероприятиях", - добавил помощник президента РФ.