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РИА Новости

Ушаков рассказал, от чего зависит приезд Трампа в Москву на 75-летие Победы

16:21 11.11.2019 (обновлено: 16:23 11.11.2019)
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© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участие президента США Дональда Трампа в торжествах по случаю 75-летия Победы зависит от решения администрации США и готовности посвятить два дня визиту в Москву, сообщил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.
"Вы знаете из сообщений СМИ и, в том числе, твитов самого Трампа: американская сторона рассматривает наше предложение об участии американского президента в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве. Но мы еще подтверждение от американской стороны не получали, но такая возможность, как мне представляется, существует", - сказал Ушаков.
Президент США Дональд Трамп
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"Как сказал сам Трамп, многое будет зависеть от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в США, с учетом того, что предвыборная кампания как раз в этот период будет активно набирать обороты. Сможет он приехать - это зависит от желания администрации, от готовности посвятить два дня на перелет в Москву и участие в мероприятиях", - добавил помощник президента РФ.
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День ПобедыДональд ТрампЮрий УшаковМоскваРоссияСШАПолитика
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