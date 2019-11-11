Украинский суд обязал антикоррупционное бюро завести дело на экс-главу СБУ

Отмечается, что заявитель в октябре обращался в Антикоррупционное бюро c заявлением о возможных уголовных нарушениях бывшего главной СБ Украины, которые, по мнению заявителя, попадают под статьи "госизмена", "шпионаж", "хищение средств", "служебный подлог", "злоупотребление служебным положением", "превышение власти или служебных полномочий", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", однако ведомство заявление проигнорировало.