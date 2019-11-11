Ушаков отметил стремление России и Индии к реализации СПГ-проектов

"Принимая во внимание стабильно растущий спрос на сжиженный природный газ в Индии, а также взаимный интерес двух стран по реализации совместных СПГ-проектов, большие перспективы имеет взаимодействие между "Газпромом" и профильными индийскими компаниями. Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - заявил Ушаков.