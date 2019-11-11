Ушаков отметил стремление России и Индии к реализации СПГ-проектов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. РФ и Индия заинтересованы в реализации совместных СПГ-проектов, изучаются возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и в дальневосточном регионе России, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Говоря о повестке предстоящей на полях саммита БРИКС в Бразилии встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, он отметил, что кооперации в области энергетики две страны уделяют приоритетное значение. По его словам, сейчас расширяется экспорт российских углеводородов в Индию.
"Принимая во внимание стабильно растущий спрос на сжиженный природный газ в Индии, а также взаимный интерес двух стран по реализации совместных СПГ-проектов, большие перспективы имеет взаимодействие между "Газпромом" и профильными индийскими компаниями. Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - заявил Ушаков.