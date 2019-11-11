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РИА Новости

Ушаков рассказал, когда примут решение о саммите в "нормандском формате"

16:13 11.11.2019 (обновлено: 16:23 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение о проведении саммита в нормандском формате примут, как только будут предпосылки для его успешного проведения, препятствий к этому нет, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Там препятствий никаких нет. Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новые позитивные результаты, чтобы не заниматься исправлением тех или иных документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше", - сказал Ушаков в ответ на просьбу уточнить, остается ли пока продолжающееся разведение сил в Донбассе последним препятствием к проведению нормандского саммита, или есть и другие.
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Он пояснил, что для этого, по мнению российской стороны, нужно осуществить хотя бы первые шаги по реализации договоренностей, достигнутых в Минске и на последующих встречах в Берлине и в Париже.
"Как только создадутся предпосылки для того, чтобы провести успешно саммит, который будет означать сигнал для продвижения вперед, то мы на него сразу же пойдем. Но ведутся активные разговоры на этот счет и между помощниками соответствующими, и между лидерами в ходе телефонных разговоров", - отметил помощник президента РФ.
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Он напомнил, что этот вопрос может быть затронут и в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник.
"Работа ведется очень обстоятельная, серьезная. И я думаю, что саммит будет проведен, несомненно. Я думаю, что в этом году", - добавил Ушаков.
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