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РИА Новости

Путин на БРИКС представит свое видение стоящих перед организацией задач

16:11 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 ноября на закрытой встрече БРИКС выскажется, в том числе, о действиях США по разрушению системы стратегической безопасности, роли ВТО, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Как рассказал Ушаков, первое пленарное заседание саммита БРИКС пройдет 14 ноября в закрытом формате и будет посвящено обсуждению актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе вопросам глобальной стабильности, региональной безопасности, а также состояния мировой экономики и положения дел в торговле и финансах.
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"Наш президент будет выступать, это естественно. Он представит свое видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах. Даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы урегулирования региональных конфликтов, в частности, проинформирует о действиях России в Сирии", - сказал Ушаков.
Он отметил, что Путин также проинформирует коллег о принимаемых мерах по налаживанию политического диалога в Сирии.
Кроме того, будет говорить о необходимости более тесной координации действий пятёрки в отстаивание норм международного права.
"Выскажется за углубление сотрудничества стран БРИКС на экономическом треке, в рамках ВТО, Всемирного банка, МВФ", - добавил Ушаков.
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