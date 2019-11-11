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РИА Новости

Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии 13-14 ноября

16:06 11.11.2019 (обновлено: 16:07 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии 13-14 ноября, сообщил журналистам на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент России Владимир Путин примет участие в 11-м саммите БРИКС. Он проводится 13-14 ноября в Бразилии. В этом важном мероприятии примут участие лидеры соответствующих стран - президент Бразилии, премьер-министр Индии, председатель КНР, президент ЮАР", - сказал Ушаков.
Председателем в БРИКС в текущем году является Бразилия, в 2020 году председательство в объединении переходит к России.
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БРИКСЮрий УшаковВладимир ПутинБразилияРоссияВ мире
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