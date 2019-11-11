Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии 13-14 ноября

"Президент России Владимир Путин примет участие в 11-м саммите БРИКС. Он проводится 13-14 ноября в Бразилии. В этом важном мероприятии примут участие лидеры соответствующих стран - президент Бразилии, премьер-министр Индии, председатель КНР, президент ЮАР", - сказал Ушаков.