МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии 13-14 ноября, сообщил журналистам на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент России Владимир Путин примет участие в 11-м саммите БРИКС. Он проводится 13-14 ноября в Бразилии. В этом важном мероприятии примут участие лидеры соответствующих стран - президент Бразилии, премьер-министр Индии, председатель КНР, президент ЮАР", - сказал Ушаков.
Председателем в БРИКС в текущем году является Бразилия, в 2020 году председательство в объединении переходит к России.