Ушаков оценил возможность проведения саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я думаю, что такая возможность, конечно, есть", - сказал Ушаков журналистам в понедельник в ответ на вопрос о том, возможно ли проведение нормандского саммита хотя бы в этом году, с учетом большого массива вопросов, которые требуют рассмотрения.
В этом контексте он уточнил, что наблюдаются и определенные подвижки в процессе урегулирования на Украине.
"Мы же видим: все-таки подписана "формула Штайнмайера" и в принципе согласован проект итогового документа, проводится отвод сил и средств в этих районах. Посмотрим, как это все пройдет в последнем районе, там, по-моему, 12-го числа разведение должно закончиться. То есть какие-то подвижки есть, конечно, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита", - заявил помощник президента РФ.
Журналисты также поинтересовались, действительно ли нормандский саммит может пройти 24 или 26 ноября, как об этом недавно писала украинская пресса.
"Я могу сказать, что 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита, конкретика по датам вообще не обсуждалась", - сказал Ушаков в ответ.
На просьбу уточнить, рассматривается ли возможность проведения саммита именно до конца ноября, помощник российского лидера отметил: "Пока что рассматривается возможность проведения саммита самого по себе".
"Я не знаю, кто называет эти даты, но они - по крайней мере, на моем уровне - не обсуждались", - добавил он.