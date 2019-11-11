Ушаков оценил возможность проведения саммита в "нормандском формате"

"Мы же видим: все-таки подписана "формула Штайнмайера" и в принципе согласован проект итогового документа, проводится отвод сил и средств в этих районах. Посмотрим, как это все пройдет в последнем районе, там, по-моему, 12-го числа разведение должно закончиться. То есть какие-то подвижки есть, конечно, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита", - заявил помощник президента РФ.