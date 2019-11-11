Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кремль обеспокоен развитием Кремль обеспокоен развитием событий в Боливии , призывает боливийские политические силы к спокойствию и поиску урегулирования на основе диалога, сообщил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков

"Мы обеспокоены развитием событий, следим за ситуацией", - сказал Ушаков.

"Мы, конечно, призываем боливийские политические силы к спокойствию и поиску урегулирования на основе диалога и взаимодействия в интересах скорейшего восстановления конституционной управляемости и обеспечения прав граждан", - добавил он.

Он также указал на то, что Москва рассчитывает на сдержанность со стороны мирового сообщества.

"Мы рассчитываем, что все члены мирового сообщества, в том числе и страны региона, проявят ответственный подход и определенную сдержанность. Это касается, в том числе, и соседей Боливии", - добавил помощник президента РФ.