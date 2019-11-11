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РИА Новости

Кремль обеспокоен развитием событий в Боливии

16:05 11.11.2019 (обновлено: 19:48 11.11.2019)
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© REUTERS / Manuel Claure Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
© REUTERS / Manuel Claure
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кремль обеспокоен развитием событий в Боливии, призывает боливийские политические силы к спокойствию и поиску урегулирования на основе диалога, сообщил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.
"Мы обеспокоены развитием событий, следим за ситуацией", - сказал Ушаков.
"Мы, конечно, призываем боливийские политические силы к спокойствию и поиску урегулирования на основе диалога и взаимодействия в интересах скорейшего восстановления конституционной управляемости и обеспечения прав граждан", - добавил он.
Он также указал на то, что Москва рассчитывает на сдержанность со стороны мирового сообщества.
"Мы рассчитываем, что все члены мирового сообщества, в том числе и страны региона, проявят ответственный подход и определенную сдержанность. Это касается, в том числе, и соседей Боливии", - добавил помощник президента РФ.
Он указал, что ситуация в Боливии развивается очень быстро.
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