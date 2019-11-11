Доцент СПбГУ Соколов заявил в суде, что раскаивается в преступлении

Соколов на суде заявил, что раскаивается в совершенном преступлении, и назвал арест справедливой мерой. Он пояснил, что конфликт с возлюбленной произошёл из-за ее непринятия его детей, намекнув, что в ходе ссоры она набросилась на него с ножом.