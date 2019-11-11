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РИА Новости

Доцент СПбГУ Соколов заявил в суде, что раскаивается в преступлении

15:56 11.11.2019 (обновлено: 17:13 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историк Олег Соколов арестован на два месяца по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.
Соколов на суде заявил, что раскаивается в совершенном преступлении, и назвал арест справедливой мерой. Он пояснил, что конфликт с возлюбленной произошёл из-за ее непринятия его детей, намекнув, что в ходе ссоры она набросилась на него с ножом.
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
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По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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