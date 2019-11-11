Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Доцент Доцент СПбГУ Олег Соколов , которого обвинили в убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко, заплакал на заседании суда, передает корреспондент РИА Новости.

Такую реакцию подсудимого вызвал вопрос, сожалеет ли он об убийстве девушки.

Ранее адвокат Соколова заявил, что его подзащитный "раскаивается и не может находиться на свободе". По его словам, обвиняемый будет просить суд отправить его в СИЗО.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительной версии следствия, убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко произошло седьмого ноября. Кандидат исторических наук Олег Соколов застрелил ее и спрятал труп. Чтобы избавиться от тела, в ночь на девятое ноября он решил расчленить его. Утром того же дня Соколова с рюкзаком, в котором нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет, извлекли из реки Мойки.

По сообщениям источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и проживала с ним в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено ее обезглавленное тело.