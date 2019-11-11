Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T16:44Z
https://ria.ru/20191111/1560812803.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156081/25/1560812572_0:0:1890:1063_1036x0_80_0_0_53da56ce18da611c09739a60327b727c.jpg
РИА Новости

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

15:50 11.11.2019 (обновлено: 16:44 11.11.2019)
296829
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвинили в убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко, заплакал на заседании суда, передает корреспондент РИА Новости.
Такую реакцию подсудимого вызвал вопрос, сожалеет ли он об убийстве девушки.
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
Вчера, 14:22РИА Новости
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Ранее адвокат Соколова заявил, что его подзащитный "раскаивается и не может находиться на свободе". По его словам, обвиняемый будет просить суд отправить его в СИЗО.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительной версии следствия, убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко произошло седьмого ноября. Кандидат исторических наук Олег Соколов застрелил ее и спрятал труп. Чтобы избавиться от тела, в ночь на девятое ноября он решил расчленить его. Утром того же дня Соколова с рюкзаком, в котором нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет, извлекли из реки Мойки.
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
10 ноября, 21:15РИА Новости
Сосед доцента СПбГУ рассказал подробности убийства студентки
По сообщениям источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и проживала с ним в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено ее обезглавленное тело.
Позднее Соколов оформил явку с повинной и признал вину.
2014206115957
Обсудить 56
Убийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Если убил 15, а если расчленил -то это уже пожизненное полюбому, это уже не человек. Вы бы хотели чтобы человек который способен на такое в принципе жил с вами по соседству? и ездил в одном лифте с вашими детьми?
11 ноября, 16:28
Дмитрий Прохоров
6210110
Интеллигентный мужик, замечательный историк. Как бы кого президент Франции не стал бы награждать медалью. Но такое... просто нет слов. Жаль как историка, не жаль как убицу. Перед законом все должны быть равны.
11 ноября, 15:56
ИРИван Русский
5220046
Рекомендуем
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Сосед доцента СПбГУ рассказал подробности убийства студентки
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье пьяный мужчина убил жену и ее сестру и ранил годовалого сына
Ртуть
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния