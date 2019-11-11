В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

"Мы предлагаем увеличить на 232 рубля величину прожиточного минимума пенсионера. Эта цифра необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. Предполагается также общее увеличение расходов на выплату пенсий. Очень важный момент - на 400 миллионов рублей будут увеличены расходы для тех лиц предпенсионного возраста, которые утратили работу и предпочли выйти на пенсию", - сказал Исаев по итогам заседания президиума фракции, говоря о планах работы на неделю.