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РИА Новости

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

15:45 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Архивное фото
В Госдуме планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
По данным ПФР, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ составляет 8 846 рублей.
"Мы предлагаем увеличить на 232 рубля величину прожиточного минимума пенсионера. Эта цифра необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. Предполагается также общее увеличение расходов на выплату пенсий. Очень важный момент - на 400 миллионов рублей будут увеличены расходы для тех лиц предпенсионного возраста, которые утратили работу и предпочли выйти на пенсию", - сказал Исаев по итогам заседания президиума фракции, говоря о планах работы на неделю.
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Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
Исаев, отвечая на вопрос РИА Новости, уточнил, что увеличение в случае принятия законопроекта увеличение должно произойти уже в 2019 году.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год, внесенный правительством. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 13 ноября.
Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.
Федеральная доплата устанавливается пенсионеру, если его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном регионе, и при этом не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Региональная доплата устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.
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Андрей ИсаевПенсионный фонд РФГосдума РФЕдиная РоссияМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нужно зарплату депутатов гос думы приравнять к прожиточному минимуму пенсионеров! Экономия бюджета как минимум в миллиард, вот такая нужна поправка!!!
11 ноября, 15:51
DDrosS2006
1310010
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