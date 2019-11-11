Суд не стал закрывать заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ

С просьбой закрыть заседание от прессы к суду обратился адвокат Александр Почуев. "Могут быть разглашены сведения об интимной жизни, медицинские сведения о здоровье Соколова. И о взаимоотношениях с потерпевшей, также сведения, унижающие честь и достоинства", - пояснил он.