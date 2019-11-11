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РИА Новости

Суд не стал закрывать заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ

15:38 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Заседание Октябрьского районного суда Петербурга, на котором рассматривается вопрос о мере пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не будет закрытым, передаёт корреспондент РИА Новости.
С просьбой закрыть заседание от прессы к суду обратился адвокат Александр Почуев. "Могут быть разглашены сведения об интимной жизни, медицинские сведения о здоровье Соколова. И о взаимоотношениях с потерпевшей, также сведения, унижающие честь и достоинства", - пояснил он.
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Гособвинитель выступил против этого, заметив, что "многие сведения уже были разглашены".
"Суд постановил о закрытии судебного заседания отказать защитнику из-за отсутствия оснований", - огласила решение судья Юлия Максимова.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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