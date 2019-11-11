Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T17:00Z
https://ria.ru/20191111/1560809994.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156081/61/1560816146_0:123:3342:2003_1036x0_80_0_0_30fd7d9290ebc073e6ffb7936b81a105.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, кому выгодна смерть организатора "Белых касок"

15:13 11.11.2019 (обновлено: 17:00 11.11.2019)
8573
© AP PhotoДжеймс Ле Мезюрье
Джеймс Ле Мезюрье
© AP Photo
Джеймс Ле Мезюрье. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один из создателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье, тело которого было обнаружено в Стамбуле, мог стать неугоден силам, контролирующим организацию, либо исламистским группировкам, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что один из создателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. Ле Мезюрье был бывшим офицером британской разведки Ми-6.
"Белые каски - это организация, которая была создана при участии, в основном, спецслужб Британии, поддерживалась радикальными суннитскими группировками в Сирии и действовала на территории этих группировок, причем зачастую члены "Белых касок" являлись членами террористических исламистских группировок. Это доказано", - сказал РИА Новости Долгов.
Он напомнил, что МИД России издал книгу, в которой подробно описываются свидетельские показания сирийцев, которые и были участниками "Белых касок", и жертвами организации, "так как "Белые каски" совершали военные преступления на территории Сирии, подконтрольной боевикам".
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 08:41Война в Сирии
Асад назвал деятельность "Белых касок" пиар-акцией
"Сейчас, когда большая часть территории освобождена сирийской правительственной армией и часть "Белых касок" находится в районе Идлиба, который контролируется, в том числе, вооруженными исламистскими группировками, встает вопрос об ответственности "Белых касок" за те или иные неправомерные действия на территории Сирии. Кроме того, существует борьба за власть различных лидеров "Белых касок", действия западных спецслужб, которые имеют контакты с организацией. Эти факторы приводят к таким инцидентам, как гибель одного из руководителей, который мог стать неугодным для тех сил, которые контролируют "Белые каски", либо это борьба амбиций внутри организации, либо его устранили радикальные исламистские группировки, которым он также стал неугоден. То есть, здесь есть ряд возможных причин", - считает востоковед.
Долгов подчеркнул, что "Белые каски" являются инструментом, который использовался и вооруженными исламистскими группировками, и спецслужбами Запада в борьбе против сирийского руководства.
Активист организации Белые каски в городе Дарайа
7 октября, 19:40Война в Сирии
Эксперт: Европа рискует своей безопасностью, принимая членов "Белых касок"
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
13840614
Обсудить 6
Белые каскиДжеймс Ле МезюрьеМи-6Борис ДолговСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Классическое завершение обанкротившейся активной операции западных спецслужб: мавр сделал свое дело, мавр может умереть (уйти, исчезнуть, попасть в тюрьму и т.д. на выбор).
11 ноября, 16:08
vv.p.neznamov
1000000
Рекомендуем
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Турецкие полицейские у дома Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. 11 ноября 2019
"Белые каски" подтвердили информацию о смерти своего организатора
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей "Белых касок"
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" подал в суд на Евросоюз
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Американская подводная лодка типа Вирджиния
Эксперт прокомментировал возможную продажу США подлодок союзникам
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Космодром Восточный
Песков рассказал о претензиях Путина по строительству космодрома Восточный
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния