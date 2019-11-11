Эксперт рассказал, кому выгодна смерть организатора "Белых касок"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один из создателей организации " Один из создателей организации " Белые каски " Джеймс Ле Мезюрье, тело которого было обнаружено в Стамбуле , мог стать неугоден силам, контролирующим организацию, либо исламистским группировкам, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что один из создателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. Ле Мезюрье был бывшим офицером британской разведки Ми-6.

"Белые каски - это организация, которая была создана при участии, в основном, спецслужб Британии, поддерживалась радикальными суннитскими группировками в Сирии и действовала на территории этих группировок, причем зачастую члены "Белых касок" являлись членами террористических исламистских группировок. Это доказано", - сказал РИА Новости Долгов.

Он напомнил, что МИД России издал книгу, в которой подробно описываются свидетельские показания сирийцев, которые и были участниками "Белых касок", и жертвами организации, "так как "Белые каски" совершали военные преступления на территории Сирии, подконтрольной боевикам".

"Сейчас, когда большая часть территории освобождена сирийской правительственной армией и часть "Белых касок" находится в районе Идлиба, который контролируется, в том числе, вооруженными исламистскими группировками, встает вопрос об ответственности "Белых касок" за те или иные неправомерные действия на территории Сирии. Кроме того, существует борьба за власть различных лидеров "Белых касок", действия западных спецслужб, которые имеют контакты с организацией. Эти факторы приводят к таким инцидентам, как гибель одного из руководителей, который мог стать неугодным для тех сил, которые контролируют "Белые каски", либо это борьба амбиций внутри организации, либо его устранили радикальные исламистские группировки, которым он также стал неугоден. То есть, здесь есть ряд возможных причин", - считает востоковед.

Долгов подчеркнул, что "Белые каски" являются инструментом, который использовался и вооруженными исламистскими группировками, и спецслужбами Запада в борьбе против сирийского руководства.